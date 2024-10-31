В зоне СВО пропал боец из Томска, служивший в Ростовской области

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Родные разыскивают пропавшего 31-летнего бойца СВО, служившего в Ростовской области. Последний раз Алексей Емельянов выходил на связь с близкими 26 августа.До службы мужчина проживал в городе Томске. После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово.В конце лета Алексей ушел на задание. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.