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В ходе СВО пропал танкист, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал танкист, служивший в Ростовской области
Родственники разыскивают пропавшего на СВО 34-летнего танкиста, служившего в Ростовской области. Последний раз Алексей Андреев выходил на связь с близкими 28 марта.

До службы мужчина проживал в Оренбургской области. После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово в донском регионе.

В начале Алексей ушел на задание. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
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