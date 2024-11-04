В ходе СВО пропал танкист, служивший в Ростовской области

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Родственники разыскивают пропавшего на СВО 34-летнего танкиста, служившего в Ростовской области. Последний раз Алексей Андреев выходил на связь с близкими 28 марта.До службы мужчина проживал в Оренбургской области. После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово в донском регионе.В начале Алексей ушел на задание. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.