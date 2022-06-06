В Гуково женщина попала под колеса «Лады»

Фото: Donday.

В Гуково водитель отечественного автомобиля наехал на женщину. Авария произошла 7 июня на улице Карла Маркса.Как сообщают очевидцы, женщина переходила дорогу по «зебре», которая не регулируется светофором. В это время водитель «Лады» ехал по проезжей части и, не сумев вовремя нажать на тормоз, врезался в пешехода.Прохожие вызвали на место ДТП скорую помощь. Как информирует УГИБДД по Ростовской области, женщина отделалась несколькими ушибами и ссадинами. Ее доставили в городскую больницу, оказали разовую медицинскую помощь, после чего отпустили.