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В Ростовской области 42-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Ростовской области 42-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Волгодонске водитель микроавтобуса сбил женщину. ДТП случилось вечером 19 октября на улице Академика Королева, 2а.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Торнео» направлялся в сторону проспекта Мира по улице Королева. В это время женщина переходила проезжую часть по «зебре». Водитель не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП 42-летнюю женщину с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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