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В Ростовской области 41-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Ростовской области 41-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Батайске под колеса «Киа Рио» угодила 41-летняя женщина, переходившая проезжую часть по «зебре». Авария произошла около семи часов утра 1 декабря на улице Клары Цеткин.

Женщина переходила дорогу по «зебре» рядом с домом № 70, когда заметила подъезжающий автомобиль. Водитель иномарки, 34-летний мужчина, поворачивал налево. Он не стал пропускать пешехода и наехал на пострадавшую. В результате аварии женщину с травмами доставили в больницу.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что сейчас устанавливают обстоятельства аварии.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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