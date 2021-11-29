В Ростовской области 41-летняя женщина попала под колеса иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске под колеса «Киа Рио» угодила 41-летняя женщина, переходившая проезжую часть по «зебре». Авария произошла около семи часов утра 1 декабря на улице Клары Цеткин.Женщина переходила дорогу по «зебре» рядом с домом № 70, когда заметила подъезжающий автомобиль. Водитель иномарки, 34-летний мужчина, поворачивал налево. Он не стал пропускать пешехода и наехал на пострадавшую. В результате аварии женщину с травмами доставили в больницу.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что сейчас устанавливают обстоятельства аварии.