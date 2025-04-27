В Гуково мужчина забил до смерти знакомого

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В Ростовской области мужчина до смерти избил своего товарища. Конфликт между ними разгорелся из-за внезапной перебранки.Инцидент произошел в городе Гуково в апреле прошлого года. Следствие установило, что 56-летний гражданин посетил своего 54-летнего друга на улице Черняховского. В ходе визита между ними возник спор, который перерос в потасовку.В состоянии аффекта подозреваемый нанес потерпевшему серию сильных ударов. Полученные повреждения оказались смертельными, и мужчина скончался на месте.Вскоре подозреваемого мужчину задержали. Следственный комитет Ростовской области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье «Убийство». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.