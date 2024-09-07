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Шахтинец избил своего товарища до смерти во время застолья

Шахтинец избил своего товарища до смерти во время застолья
В городе Шахты Ростовской области мужчина до смерти избил своего друга во время застолья. Трагедия произошла в конце августа на улице Семафорной.

По предварительной информации сотрудников следствия, двое мужчин распивали алкоголь. Между ними вспыхнул спор. Конфликт перерос в драку, и, по всей видимости, хозяин квартиры начал жестоко избивать гостя руками и ногами. От полученных травм 69-летний мужчина погиб на месте.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. На допросе он признал свою вину.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, обвинение предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый находится под стражей.
Фото: DonDay
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