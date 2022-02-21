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В Гуково автомобилист сбил насмерть мужчину на велосипеде и уехал с места аварии

В Гуково автомобилист сбил насмерть мужчину на велосипеде и уехал с места аварии
В Гуково 48-летний велосипедист погиб под колесами иномарки. Трагедия случилась около 20 часов 20 февраля в районе дома №5 на улице Магистральной.

В тот вечер мужчина за рулем «Мицубиси Л200» направлялся от автовокзала к выезду из города. По информации УГИБДД по Ростовской области, он сбил велосипедиста, который ехал вдоль дороги. От удара двухколесный транспорт и мужчина отлетели на несколько метров и упали на асфальт. Водитель иномарки уехал с места происшествия. А 48-летний велосипедист скончался от травм - они оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранители объявили машину в розыск и распространили в соцсетях ориентировки. Через несколько дней водителя иномарки задержали в Краснодаре.
Фото: kostroma.mk.ru.
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