В горящем здании 19-го века в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
Спасатели потушили открытое горение в здании 19-го века в донской столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Напомним, возгорание в нежилом аварийном доме № 39 на улице Станиславского случилось 6 сентября около 16:00. В строении загорелась крыша, но пламя быстро распространилось на оба нижних этажа, на площадь 150 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 62 спасателей и 21 единицу техники. Они до сих пор пытаются ликвидировать полыхающий участок.
Локализовать пожар удалось спустя час, а справиться с открытым горением – примерно в 17:30. К этому времени строение превратилось в руины, отдаленно напоминающие старинный дом.