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В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону потушили открытое горение на свалке

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону потушили открытое горение на свалке
На полигоне бытовых отходов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону потушили открытое горение. Происшествие случилось 16 июля около 6:00 в переулке 1-м Машиностроительном, 18.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь быстро распространился по свалке и охватил участок площадью 500 квадратных метров. На протяжении суток 34 спасателя и 16 единиц техники пытались ликвидировать возгорание. В один момент для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8.

В итоге уже 17 июля стало известно, что примерно в 8:30 открытое горение было устранено на площади 400 квадратных метров. Спасатели засыпали полыхающий участок грунтом. Сейчас мусор тлеет на территории 100 квадратных метров. Ликвидация остатков пламени продолжается.

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