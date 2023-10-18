В ДТП с троллейбусом в Ростове пострадали парень и девушка

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Стало известно о пострадавших в ДТП с троллейбусом в Ростове. Травмы получили 24-летние парень и девушка.Как сообщал Rostov.ru, авария произошла на пересечении улиц 10-я Линия и Советской. Утром 18 октября 22-летний парень на «Хендай Элантре» не уступил дорогу общественному электротранспорту. Он хотел проскочить, но попал под колеса троллейбуса. Удар был настолько сильным, что стекла в легковой машине разбились.- В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Травмы получили 24-летние парень и девушка.