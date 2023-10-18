Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В ДТП с троллейбусом в Ростове пострадали парень и девушка

В ДТП с троллейбусом в Ростове пострадали парень и девушка
Стало известно о пострадавших в ДТП с троллейбусом в Ростове. Травмы получили 24-летние парень и девушка.

Как сообщал Rostov.ru, авария произошла на пересечении улиц 10-я Линия и Советской. Утром 18 октября 22-летний парень на «Хендай Элантре» не уступил дорогу общественному электротранспорту. Он хотел проскочить, но попал под колеса троллейбуса. Удар был настолько сильным, что стекла в легковой машине разбились.

- В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Травмы получили 24-летние парень и девушка.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.