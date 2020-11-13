Парень и девушка попали под колеса поезда в Ростове

Двое молодых людей пытались перебежать ж/д переход перед проходящим составом. Происшествие случилось на 1 218-м километре ПК 2 перегона Ростов-Товарный - Зоологический сад, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО 17 ноября.Как стало известно, 20-летний парень и 23-летняя девушка вышли на ж/д переход, когда к ним уже приближался поезд. Молодые люди не успели добраться до безопасного места и получили травмы.- В результате происшествия юноша и девушка госпитализированы, - рассказали в ведомстве.