В ДТП с рейсовым автобусом погиб курсант МЧС из Ростовской области
Студент колледжа МЧС из Ростовской области погиб в ДТП с участием рейсового автобуса. О том, что 19-летнего Дениса М. раздавило между тремя автомобилями, которые столкнулись на трассе Новочеркасск - поселок Донской, сообщил портал Donday.
Авария произошла днем 22 апреля. «ВАЗ-2112» заглох посреди дороги под станицей Кривянской. Автомобилист позвонил другу и попросил помочь. Молодой человек приехал на «Дэу Нексии», чтобы помочь отбуксировать сломавшийся ВАЗ. В это время им навстречу двигался автобус «Нефаз», который ехал по маршруту Новочеркасск — поселок Донской. Водитель общественного транспорта не успел остановиться и на большой скорости протаранил машины, а с ними - парней, которые стояли возле легковушек. В результате ДТП четыре человека оказались зажаты между автомобилями.
Выжить не удалось 19-летнему дончанину, который вешал трос для буксировки ВАЗа. По информации Donday, им оказался курсант Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Денис М. Он с товарищами ехал на преддипломную практику в поселок Донской. Летом парень должен был получить диплом спасателя.
Близкие и друзья вспоминают Дениса добрыми словами и оставляют на его странице в соцсети скорбные комментарии.