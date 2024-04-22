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На трассе под Новочеркасском в ДТП с автобусом погибли два человека

На трассе под Новочеркасском в ДТП с автобусом погибли два человека
На трассе «Новочеркасск-Багаевская» в ДТП с автобусом погибли двое. Авария случилась на 9-м километре автодороги около 08:10.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Нефаз» двигался по маршруту «Новочеркасск- поселок Донской». В какой-то момент автомобиль врезался в припаркованный из-за технической неисправности «ВАЗ-2112», которым управлял 20-летний парень. После сильного удара автомобиль влетел в спереди стоящую «Дэу Нексию».

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии погиб 20-летний пассажир «Дэу Нексии» и 20-летний водитель «ВАЗа».

Травмы получили 19-летний пассажир «ВАЗа», и 20-летний пассажир автомобиля «Дэу Нексия».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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