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В Ростовской области один погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В Ростовской области один погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
В Ростовской области произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Авария случилась на территории Миллеровского района 11 февраля около хутора Ленина.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля двигался по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он столкнулся с рейсовым автобусом. Общественный транспорт вылетел в кювет, где перевернулся на крышу.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, женщина оказалась зажата в одной из машин. Ее освободили и оказали первую помощь. Несмотря на усилия медработников, она скончалась. В результате ДТП еще четыре человека получили различные травмы. Их доставили в больницу.

Обстоятельства и подробности аварии, пока не известны. В региональном управлении ГИБДД не давали никаких комментариев.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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