В Ростовской области один погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Авария случилась на территории Миллеровского района 11 февраля около хутора Ленина.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля двигался по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он столкнулся с рейсовым автобусом. Общественный транспорт вылетел в кювет, где перевернулся на крышу.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, женщина оказалась зажата в одной из машин. Ее освободили и оказали первую помощь. Несмотря на усилия медработников, она скончалась. В результате ДТП еще четыре человека получили различные травмы. Их доставили в больницу.Обстоятельства и подробности аварии, пока не известны. В региональном управлении ГИБДД не давали никаких комментариев.