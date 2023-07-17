В ДТП с КамАЗом на трассе под Сальском пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В ДТП с «КамАЗом» под Сальском пострадали два человека. Авария случилась 17 июля на 186-м километре трассы Котельниково-Песчанокопское.Предварительно, 45-летний водитель за рулем «Рено-Логан» на перекрестке неравнозначных дорог не выбрал безопасную дистанцию. Машину занесло, мужчина не успел притормозить и протаранил «КамАЗ-53215» под управлением 33-летнего водителя. Легковушка едва не превратилась в груду металлолома.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель «Рено-Логан» и его 46-летний пассажир. Их с травмами доставили в медучреждение.