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В ДТП под Белой Калитвой погибла семья из поселка Синегорского

В ДТП под Белой Калитвой погибла семья из поселка Синегорского
В жутком ДТП под Белой Калитвой погибла семья из поселка Синегорского. В аварии насмерть разбились трое детей 39-летней Марии Дорофеевой - мальчики 8 и 13 лет, а также 20-летний юноша. Трагедия случилась утром 14 октября на автодороге Калитва - Апанасовка.

Как сообщал Rostov.ru, Мария за рулем «ВАЗ-2199» ехала с семьей в Белую Калитву. В какой-то момент она не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу - прямо под КамАЗ. Удар оказался настолько сильным, что легковушка вылетела в кювет. Машину сплющило, как консервную банку. Больше всего пострадала задняя часть авто.

В страшной аварии погибли трое пассажиров - дети Марии, трое сыновей в возрасте 8, 13 и 20 лет. Сама женщина чудом осталась жива. Ее с травмами доставили в больницу. За ее жизнь борются врачи.

На место происшествия уже выехал зампрокурора Ростовской области Сергей Капитонов. Надзорное ведомство начало проверку по факту ДТП.




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