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На место жуткого ДТП с погибшими детьми выехал зампрокурора Ростовской области

На место жуткого ДТП с погибшими детьми выехал зампрокурора Ростовской области
Заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов, а также исполняющий обязанности Белокалитвинского городского прокурора Алексей Маначкин прибыли на место ДТП, где разбилась мать с тремя детьми. Происшествие случилось днем 14 октября на трассе Белая Калитва - Апанасовка.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Напомним, жуткое ДТП произошло, когда 39-летняя женщина на «ВАЗ-2109» ехала со стороны Белой Калитвы. Она не справилась с управлением, машину вынесло на «встречку». Там легковушка лоб в лоб влетела в большегруз. КамАЗ смял машину, как консервную банку. Сидевшие на заднем сиденье сыновья водителя скончались на месте от полученных травм. Жертвами аварии стали 20-летний парень, а также 13-летний и 9-летний мальчики. Саму автомобилистку доставили в больницу. За ее жизнь борются врачи.

На месте ЧП работают правоохранители.
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