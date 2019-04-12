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На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский перевернулось авто: один погиб, один пострадал

На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский перевернулось авто: один погиб, один пострадал
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло ДТП с погибшим. Авария случилась поздней ночью 16 апреля в Сурокивинском районе Волгоградской области.

По предварительной информации, 34-летний шофер легкового авто марки «Богдан-2110» не справился с управлением, вылетел с дороги и допустил опрокидывание машины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 53-летний пассажир автомобиля, а водитель получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.

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