В Ростове произошло массовое ДТП: пострадали трое



Фото: vk.com/rostovnadonu

На улице Нансена в Ростове в аварии пострадали два человека. ДТП произошло утром 14 сентября.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, около дома № 343 столкнулись «Форд Фокус» под управлением 29-летнего водителя и «Хендай Акцент», которым управлял 25-летний молодой человек. После удара «Форд» врезался в «Киа Рио». Корейский автомобиль, в свою очередь, отбросило на тротуар, где он врезался в забор частного дома.

- В аварии пострадали три человека: 35-летний водитель «Киа Рио», а также 68-летний и 63-летний пассажиры этой иномарки, - рассказали в ГИБДД.



На «скорой» пострадавших доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.