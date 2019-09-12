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В Ростове произошло массовое ДТП: пострадали трое

В Ростове произошло массовое ДТП: пострадали трое
Фото: vk.com/rostovnadonu
На улице Нансена в Ростове в аварии пострадали два человека. ДТП произошло утром 14 сентября.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, около дома № 343 столкнулись «Форд Фокус» под управлением 29-летнего водителя и «Хендай Акцент», которым управлял 25-летний молодой человек. После удара «Форд» врезался в «Киа Рио». Корейский автомобиль, в свою очередь, отбросило на тротуар, где он врезался в забор частного дома.
- В аварии пострадали три человека: 35-летний водитель «Киа Рио», а также 68-летний и 63-летний пассажиры этой иномарки, - рассказали в ГИБДД.

На «скорой» пострадавших доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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