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В донской столице мужчина разбил голову сыну трехлитровым баллоном

В донской столице мужчина разбил голову сыну трехлитровым баллоном
В донской столице мужчина разбил голову сыну трехлитровым баллоном. Происшествие случилось 28 января, сообщает DonDay.ru.

В доме на улице Таганрогской 18-летний студент ростовского автодорожного колледжа Илья К. поругался со своим отцом. Неожиданно мужчина взял трехлитровый баллон и ударил им сына по голове. Затем ростовчанин избил Илью.

Медики, приехавшие на место происшествия, доставили парня в больницу. У пострадавшего они диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После случившегося студент написал заявление в полицию на отца.

- По факту избиения проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали произошедшего.

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