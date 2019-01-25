В донской столице мужчина разбил голову сыну трехлитровым баллоном



В донской столице мужчина разбил голову сыну трехлитровым баллоном. Происшествие случилось 28 января, сообщает DonDay.ru.



В доме на улице Таганрогской 18-летний студент ростовского автодорожного колледжа Илья К. поругался со своим отцом. Неожиданно мужчина взял трехлитровый баллон и ударил им сына по голове. Затем ростовчанин избил Илью.



Медики, приехавшие на место происшествия, доставили парня в больницу. У пострадавшего они диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После случившегося студент написал заявление в полицию на отца.



- По факту избиения проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали произошедшего.