В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. По данным главы региона Юрия Слюсаря, ПВО сработала в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах.

Никто не пострадал. Информация на земле уточняется.
Фото: DonDay
