Юрий Слюсарь: Атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области

Фото: Дондей

Атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 31 июля.По данным врио губернатора области Юрия Слюсаря, ПВО сработала в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.В результате падения обломков беспилотника в Чертковском районе произошёл пожар в лесополосе рядом с трассой М-4 «Дон». Огонь охватил участок леса вблизи посёлка Каменка в Кашарском районе и хутора Семичного в Дубовском районе.Как уточнил информацию Слюсарь, пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.