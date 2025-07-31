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Юрий Слюсарь: Атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области

Юрий Слюсарь: Атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области
Атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 31 июля.

По данным врио губернатора области Юрия Слюсаря, ПВО сработала в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.

В результате падения обломков беспилотника в Чертковском районе произошёл пожар в лесополосе рядом с трассой М-4 «Дон». Огонь охватил участок леса вблизи посёлка Каменка в Кашарском районе и хутора Семичного в Дубовском районе.

Как уточнил информацию Слюсарь, пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Фото: Дондей
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