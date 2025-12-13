Новости
В трех района Ростовской области отразили атаку БПЛА

В трех района Ростовской области отразили атаку БПЛА. Происшествие случилось в ночь на 13 декабря.

По данным губернатора Юрия Слюсаря, ПВО сработала в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

Пострадавших нет.
