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В Ростове в стене жилого дома нашли опасный снаряд Великой Отечественной войны

В Ростове в стене жилого дома нашли опасный снаряд Великой Отечественной войны
В центре Ростова-на-Дону возле жилого дома нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Информацию об этом 21 мая сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Сегодня при проведении ремонтных работ на фасаде жилого многоквартирного дома на Ворошиловском, 50/87, в стене дома обнаружен 120 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - добавил Алексей Логвиненко.

В настоящее время на месте дежурят спецслужбы. Спасатели уже эвакуировали 91 ребенка и 15 сотрудников детсада № 73, который расположен на первом этаже многоэтажки.
Фото: СоцСети
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