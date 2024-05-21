В Ростове в стене жилого дома нашли опасный снаряд Великой Отечественной войны

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В центре Ростова-на-Дону возле жилого дома нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Информацию об этом 21 мая сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.- Сегодня при проведении ремонтных работ на фасаде жилого многоквартирного дома на Ворошиловском, 50/87, в стене дома обнаружен 120 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - добавил Алексей Логвиненко.В настоящее время на месте дежурят спецслужбы. Спасатели уже эвакуировали 91 ребенка и 15 сотрудников детсада № 73, который расположен на первом этаже многоэтажки.