Для восстановления лесов в Ростовской области собрали больше 3 тонн шишек

Фото: Минприроды РО.

В Ростовской области для восстановления лесов собрали 3,2 тонны шишек. Об этом сообщили в региональном Минприроды.Каждый год на территории лесничеств региона проводят сбор шишки хвойных пород. Заготовленный «урожай» перерабатывают, чтобы получить семена. В настоящее время собрали около 3,2 тонны шишки: из них 2,4 тонны в Усть-Донецком районе. К сбору привлекались как жители, так и волонтеры. В дальнейшем полученные семена будут использовать при посеве.Уже этой весной в лесных питомниках посеют лесные растения на площади в 17 гектаров, в том числе хвойных пород на площади в 5 гектаров. Всего в 2026 году высадят лесные культуры на площади в 1350 гектаров. Также специалисты планируют провести агротехнический уход за лесными культурами, обработать почвы и другое. На лесовосстановление Ростовской области направили почти 138 миллионов рублей.