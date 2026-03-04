Фото: Дондей.

Жители трех СНТ под Ростовом остались без дороги из-за строительства нефтепровода. Жалобы властям и в правоохранительные органы не привели к результату, поэтому люди решили обратиться в СМИ.Всё началось два года назад: неподалёку от СНТ «Строитель», «Кристалл» и «Росинка» в Аксайском районе затеяли строительство нефтепровода. Сначала вдоль дороги выкорчевали почти 700‑метровый участок лесополосы. Садоводы сразу забили тревогу, но строители успокоили: мол, всё будет в порядке, вырубка — вынужденная мера. Добродушные садоводы поверили обещаниям, а весной вместе со снегом растаяли и обещания.Как рассказал СНТ «Росинка» Андрей Кульчицкий, за дорогой следили сами садоводы. Почти 40 лет, с 1987 года, люди тратили собственные деньги на покупку щебенки, сами засыпали ямы, чтобы путь оставался проходимым круглый год. А сейчас все усилия людей пошли насмарку.По мнению людей, в разрушении дороги виновата самарская компания «Премиум», которая строит тот самый нефтепровод. По закону они обязаны были обустроить собственную подъездную дорогу, но, похоже, решили сэкономить. Вместо того чтобы тратить деньги, строители пустили тяжёлую технику по дороге, которую годами поддерживали в порядке сами садоводы. Несколько недель — и вот уже вместо проезжей части раскинулась непролазная грязь. Грузовики преодолевают эту трясину без проблем, а вот сотни садоводов оказались фактически отрезаны от своих участков.С требованием привести дорогу в порядок люди писали в строительную компанию, районную администрацию, правоохранительные органы. Но тут выяснилась интересная деталь. Как оказалось, по документам этой земли не существует. То есть, на картах она есть, люди 40 лет за ней ухаживают, но формально ее нет.Руководство СНТ «Росинка» дошло до прокуратуры Аксайского района. Зампрокурора района Д. Даниленко в своём ответе подтвердил, что дорога действительно не числится в реестре муниципального образования, а администрации района внесено представление с требованием устранить нарушение. Однако в администрации Аксайского района будто в насмешку ответили, что денег нет и к вопросу вернутся только в 2027 году.Складывается впечатление, что строители прекрасно знали о статусе дороги и в принципе не планировали ее приводить в порядок после работ. Теперь сотням садоводов, годами вкладывавшим силы и средства в поддержание пути к своим участкам, остаётся только одно — ходить пешком.