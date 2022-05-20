Под Новочеркасском мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

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Под Новочеркасском мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой. ДТП случилось утром 23 мая на автодороге Аксай - Большой Лог - Новочеркасск.По предварительной информации, 44-летний водитель мотоцикла «Сузуки» ехал по трассе. В районе 18-го километра он слишком близко подъехал к попутному «ВАЗ-2109» под управлением 37-летнего мужчины. Байкер на полном ходу врезался в легковушку. Удар оказался настолько сильным, что мотоциклиста отбросило на несколько метров. Двухколесный транспорт отлетел в другую сторону.- В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.