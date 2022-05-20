Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Новочеркасском мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

Под Новочеркасском мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой
Под Новочеркасском мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой. ДТП случилось утром 23 мая на автодороге Аксай - Большой Лог - Новочеркасск.

По предварительной информации, 44-летний водитель мотоцикла «Сузуки» ехал по трассе. В районе 18-го километра он слишком близко подъехал к попутному «ВАЗ-2109» под управлением 37-летнего мужчины. Байкер на полном ходу врезался в легковушку. Удар оказался настолько сильным, что мотоциклиста отбросило на несколько метров. Двухколесный транспорт отлетел в другую сторону.

- В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: vedom.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.