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В центре Ростова сгорела квартира в доме, признанном памятником архитектуры

В центре Ростова сгорела квартира в доме, признанном памятником архитектуры
В центре Ростова сгорела квартира в доме, признанном памятником архитектуры. Возгорание началось 11 января примерно в 20:20 в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Чехова, 12.

Огонь распространился на 40 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек. Вероятно, жильцам пришлось провести эту ночь не дома.

В тушении были задействованы более 50 специалистов на 14 единицах спецтехники. Возгорание удалось потушить к 21:36.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Горевшее здание № 12 на проспекте Чехова построили в 1872 году в стиле эклектики. Одной из первых собственниц дома была «жена Курляндского гражданина Ольга Карловна Шварц». В конце 1890-х дом принадлежал семье Александриных, которые являются родственниками одного из самых влиятельных донских купцов – Парамонова.

По информации из открытых источников известно, что старинное здание является аварийным. В марте 2023 года власти Ростова приняли решение снести дом со 150-летней историей. Но общественники смогли отстоять его. В прошлом августе его признали выявленным объектом культурного наследия.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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