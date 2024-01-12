Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В центре Ростова сгорела квартира в доме, признанном памятником архитектуры. Возгорание началось 11 января примерно в 20:20 в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Чехова, 12.Огонь распространился на 40 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек. Вероятно, жильцам пришлось провести эту ночь не дома.В тушении были задействованы более 50 специалистов на 14 единицах спецтехники. Возгорание удалось потушить к 21:36.К счастью, при пожаре никто не пострадал.Горевшее здание № 12 на проспекте Чехова построили в 1872 году в стиле эклектики. Одной из первых собственниц дома была «жена Курляндского гражданина Ольга Карловна Шварц». В конце 1890-х дом принадлежал семье Александриных, которые являются родственниками одного из самых влиятельных донских купцов – Парамонова.По информации из открытых источников известно, что старинное здание является аварийным. В марте 2023 года власти Ростова приняли решение снести дом со 150-летней историей. Но общественники смогли отстоять его. В прошлом августе его признали выявленным объектом культурного наследия.