В центре Ростова на Темерницкой сгорела квартира

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В центре Ростова произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание началось днем 17 января на улице Темерницкой.Пожарных вызвали жильцы дома, которые почувствовали распространившийся в подъезде дым. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена целая комната в одной из квартир. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.В региональном МЧС отметили, что в тушении пожара принимали участие 24 спасателя и семь единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.