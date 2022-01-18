В центре Ростова горит памятник архитектуры 20-го века: видео

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В центре Ростова горит четырехэтажный дом, признанный памятником гражданской архитектуры 20-го века. ЧП случилось около 17 часов 20 января.Возгорание произошло в доме № 56 на улице Шаумяна. Очевидцы увидели столб черного дыма и вызвали спасателей. На место направили 22 человека на восьми машинах с цистернами. К приезду пожарных пламя охватило несколько десятков квадратных метров. Спустя пятнадцать минут огонь удалось локализовать.Известно, что многоквартирный дом построили в год революции - в 1917-м. Общая площадь жилых, коммерческих и технических помещений составляла почти две тысячи квадратных метров. В этом доме родилась и жила до 1924 года советская балерина Фея Балабина. Сейчас мемориальное здание признано аварийным и расселено.