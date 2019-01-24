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В центре Ростова произошел пожар: погибла пожилая женщина

В центре Ростова произошел пожар: погибла пожилая женщина
В центре Ростова-на-Дону произошло возгорание в двухэтажном доме. Пожар начался на улице Горького 26 января около 9 часов.

О крупном возгорании спасателям сообщили очевидцы. На место прибыли восемь единиц техники и 27 сотрудников. Только к 10 часам пожар удалось ликвидировать. Пламя распространилось на 45 квадратных метров. В одной квартире спасатели обнаружили пожилую женщину. Они вынесли ее из горящего дома и передали врачам скорой помощи.

– Несмотря на усилия медиков, женщину спасти не удалось. Она скончалась по дороге в больницу, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пресс-службе сообщили, что к смерти могло привести отравление продуктами горения. Причины же возгорания пока не известны – их предстоит установить специалистам.

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