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В Ростове-на-Дону при пожаре в девятиэтажном доме погиб мужчина

В Ростове-на-Дону при пожаре в девятиэтажном доме погиб мужчина
В Ростове-на-Дону при пожаре в девятиэтажном доме погиб мужчина. Возгорание произошло на улице Волкова 20 февраля около 20.00.

Пожар начался в квартире на девятом этаже здания № 9/2. В помещении пламя распространилось на площади 6 квадратных метров. Очевидцы позвонили спасателям и рассказали о случившемся.

- Огонь локализировали примерно спустя 10 минут после возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Еще через минуту пламя потушили.

Спасатели вынесли из горящего здания пострадавшего 54-летнего ростовчанина, а затем передали его медикам. К сожалению, спасти его врачи не смогли. От полученных ожогов мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

В тушении пожара участвовали 17 спасателей с привлечением пяти единиц техники. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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