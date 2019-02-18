В Ростове-на-Дону при пожаре в девятиэтажном доме погиб мужчина



В Ростове-на-Дону при пожаре в девятиэтажном доме погиб мужчина. Возгорание произошло на улице Волкова 20 февраля около 20.00.



Пожар начался в квартире на девятом этаже здания № 9/2. В помещении пламя распространилось на площади 6 квадратных метров. Очевидцы позвонили спасателям и рассказали о случившемся.



- Огонь локализировали примерно спустя 10 минут после возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Еще через минуту пламя потушили.



Спасатели вынесли из горящего здания пострадавшего 54-летнего ростовчанина, а затем передали его медикам. К сожалению, спасти его врачи не смогли. От полученных ожогов мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.



В тушении пожара участвовали 17 спасателей с привлечением пяти единиц техники. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.