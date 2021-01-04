В центре Ростова огромная ветка рухнула на детскую площадку

На детскую площадку в центре Ростова-на-Дону рухнула огромная ветка. Происшествие случилось днем 5 января на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Кировского.О случившемся ростовчанка Светлана Захарова рассказала в социальных сетях. Женщина вышла на прогулку с маленьким сыном и стала очевидцем инцидента.Сухой ствол упал на забор в нескольких сантиметрах от детской качели. Под его тяжестью ограда прогнулась. К счастью, в этот момент на площадке никого не было.