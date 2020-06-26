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Заброшенное здание горит в центре Ростова-на-Дону

Заброшенное здание горит в центре Ростова-на-Дону
На центральной улице Ростова-на-Дону горит постройка. Сообщение о пожаре поступило 29 июня около 9:30. На пересечении улицы Большой Садовой и переулка Братского загорелось заброшенное двухэтажное здание.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работают 32 спасателя и восемь единиц техники. Огонь охватил чердак. Обстановка уточняется. Площадь горения пока не известна. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара будет установлена позже.

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