Крупный пожар в здании бывшей фабрики тушат в центре Ростова
Спасатели ликвидируют крупное возгорание в центре Ростова. Пожар случился в одноэтажном заброшенном здании бывшей фабрики.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 20 часов 2 июля. Здание расположено в районе железнодорожного вокзала на улице Большой Садовой. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, огонь распространился на площадь 150 квадратных метров.
- Пожару присвоен второй ранг сложности, - добавили в спасательном ведомстве.
В ликвидации возгорания задействованы 65 спасателей и 16 единиц техники. Обстановка уточняется.
Добавим, что клубы дыма, поднимающиеся от очага пожара, видны на расстоянии нескольких километров.