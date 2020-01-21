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В центре Ростова горел двухэтажный дом

В центре Ростова горел двухэтажный дом
В Ростове произошёл пожар в центре города. Возгорание случилось в неэксплуатируемом двухэтажном здании.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 23 января в 1:55. Очаг возгорания находился в доме № 43 по улице Московской.
- Площадь пожара составила 60 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекали 10 единиц техники и 36 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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