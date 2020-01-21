В центре Ростова горел двухэтажный дом



В Ростове произошёл пожар в центре города. Возгорание случилось в неэксплуатируемом двухэтажном здании.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 23 января в 1:55. Очаг возгорания находился в доме № 43 по улице Московской.

- Площадь пожара составила 60 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекали 10 единиц техники и 36 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.