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В Сальске в здании отдыха локомотивных бригад произошёл пожар

В Сальске в здании отдыха локомотивных бригад произошёл пожар
В Ростовской области произошло возгорание в здании отдыха локомотивных бригад. Пожар случился в городе Сальске на улице Железнодорожной.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 8 часов утра. Очаг возгорания находился на втором этаже здания. На место ЧП выехали 12 единиц техники и 52 пожарных.
- Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

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