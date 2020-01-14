В Сальске в здании отдыха локомотивных бригад произошёл пожар
В Ростовской области произошло возгорание в здании отдыха локомотивных бригад. Пожар случился в городе Сальске на улице Железнодорожной.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 8 часов утра. Очаг возгорания находился на втором этаже здания. На место ЧП выехали 12 единиц техники и 52 пожарных.
- Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается.