В офисе в центре Ростова произошёл пожар



Фото: bigkiev.com.ua

В Ростове в центре города произошёл пожар в офисном помещении. Возгорание случилось утром в воскресенье, 10 ноября.



ЧП случилось в двухэтажном здании в переулке Халтуринском. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около 9 часов утра. На место выехали 18 спасателей и шесть единиц техники.

- Огнём была охвачена площадь 18 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.



На тушение спасателям понадобилось порядка 20 минут. Причина возгорания устанавливается.