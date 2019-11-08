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В офисе в центре Ростова произошёл пожар

В офисе в центре Ростова произошёл пожар
Фото: bigkiev.com.ua
В Ростове в центре города произошёл пожар в офисном помещении. Возгорание случилось утром в воскресенье, 10 ноября.

ЧП случилось в двухэтажном здании в переулке Халтуринском. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около 9 часов утра. На место выехали 18 спасателей и шесть единиц техники.
- Огнём была охвачена площадь 18 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.

На тушение спасателям понадобилось порядка 20 минут. Причина возгорания устанавливается.

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