В центре Ростова 34-летняя женщина попала под колеса «Мазды»
В Ростове водитель «Мазды» сбил женщину. Происшествие случилось вечером 19 октября на проспекте Театральном, 63.
По предварительным данным, 68-летний водитель «Мазды СХ5» ехал по улице Максима Горького. Поворачивая на Театральный проспект, мужчина сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте.
- В результате ДТП 34-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.