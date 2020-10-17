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В центре Ростова 34-летняя женщина попала под колеса «Мазды»

В центре Ростова 34-летняя женщина попала под колеса «Мазды»
В Ростове водитель «Мазды» сбил женщину. Происшествие случилось вечером 19 октября на проспекте Театральном, 63.

По предварительным данным, 68-летний водитель «Мазды СХ5» ехал по улице Максима Горького. Поворачивая на Театральный проспект, мужчина сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

- В результате ДТП 34-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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