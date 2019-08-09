В больнице Ростова скончался подросток, получивший удар током на ж/д станции



В ростовской больнице скончался 14-летний подросток, получивший ожоги 90% тела на ж/д станции в Азове.



Несчастный случай произошёл 24 июля. Сначала за жизнь ребёнка боролись местные врачи. Через неделю мальчика перевели в больницу в Ростов. Но, несмотря на все усилия медиков, 10 августа подросток скончался. Об этом сообщил источник Rostov.ru.

- Состояние мальчика было стабильным, но, к сожалению, в большинстве случаев с таким диагнозом не выживают, - добавил источник.



Напомним, в день происшествия школьник вместе с друзьями отправился на ж/д станцию в Азове. Ребята бродили между вагонами, а затем решили забраться на один из них. При подъёме подростка ударило током высокого напряжения. Следом произошло возгорание. В результате ребёнок получил не только электрические, но и термические ожоги. Поражёнными оказались 90% тела.