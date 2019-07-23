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Семиклассник получил ожог 80% тела на жд станции в Азове

Семиклассник получил ожог 80% тела на жд станции в Азове
На железнодорожной станции в Азове школьник получил сильнейший удар током. ЧП произошло около 17 часов 24 июля.

По предварительным данным, подросток вместе с друзьями гулял на территории станции. Семиклассник решил забраться на вагон грузового поезда. При попытке подняться на состав, его ударило током высокого напряжения.
- В результате происшествия 14-летнего жителя Азова госпитализировали с ожогами почти 80% поверхности тела в городскую больницу № 1, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

На месте происшествия следователи провели осмотр и опросили очевидцев случившегося. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства травмирования подростка.

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