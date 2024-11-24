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В больнице Ростова пришел в себя раненный в шею полицейский

В Ростове-на-Дону раненный ножом в шею полицейский пришел в себя в больнице. Об этом сообщает DonDay.

По информации издания, старшему оперуполномоченному зашили трахею. Состояние его здоровья оценивается как стабильное.

Происшествие случилось на привокзальной площади 23 ноября. На стража порядка с ножом набросился мужчина. Он вонзил лезвие в шею правоохранителю. Ответным огнем из табельного оружия напавший был ранен в ногу.

Обоих отвезли в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: Ростов.Ру
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