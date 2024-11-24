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В Ростове раненный на ж/д вокзале полицейский впал в кому

В Ростове раненный на ж/д вокзале полицейский впал в кому
В Ростове-на-Дону раненный в шею на ж/д вокзале полицейский впал в кому. Об этом пишет DonDay.

По информации издания, сотрудник в тяжелом состоянии находится в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Происшествие на железнодорожном вокзале произошло 23 ноября около 20:00. Полицейский подошел к компании людей, которые стояли с мешками и баулами. При проверке документов один из мужчин пришел в ярость. Он достал нож и вонзил в шею правоохранителю. Ответным огнем из табельного оружия напавший был ранен в ногу.

Сотрудника МВД доставили в больницу. Мужчину задержали и также отвезли в медучреждение.
Фото: Ростов.Ру
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