В Ростове раненный на ж/д вокзале полицейский впал в кому

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону раненный в шею на ж/д вокзале полицейский впал в кому. Об этом пишетПо информации издания, сотрудник в тяжелом состоянии находится в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Происшествие на железнодорожном вокзале произошло 23 ноября около 20:00. Полицейский подошел к компании людей, которые стояли с мешками и баулами. При проверке документов один из мужчин пришел в ярость. Он достал нож и вонзил в шею правоохранителю. Ответным огнем из табельного оружия напавший был ранен в ногу.Сотрудника МВД доставили в больницу. Мужчину задержали и также отвезли в медучреждение.