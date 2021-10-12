В больнице Белой Калитвы скончалась мать детей, погибших в страшном ДТП
В реанимации ЦРБ Белой Калитвы скончалась мать троих детей, погибших в жуткой аварии. Врачи боролись за жизнь 39-летней Марии Дорофеевой несколько часов, но женщину не удалось спасти.
Как сообщалось ранее, страшное ДТП случилось утром 14 октября. Жительница поселка Синегорского с тремя сыновьями - 8, 13 и 20 лет - ехала в город на «ВАЗ-2109». В какой-то момент она не справилась с управлением. Машину занесло на встречную полосу - прямо под КамАЗ.
Удар оказался настолько сильным, что легковушка вылетела в кювет. Автомобиль превратился в груду металлолома. Больше всего пострадала задняя часть машины.
В ДТП погибли трое пассажиров - сыновья Марии. Сама женщина чудом осталась жива. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию ЦРБ Белой Калитвы. Врачи несколько часов пытались ее спасти, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
На место происшествия выехал зампрокурора Ростовской области Сергей Капитонов. Надзорное ведомство начало проверку по факту ДТП.