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В Батайске в крупной аварии пострадал 22-летний парень

В Батайске в крупной аварии пострадал 22-летний парень
В Батайске 4 ноября произошло массовое ДТП. По предварительной информации, 40-летний водитель «Мерседеса» около полудня двигался по улице Заводской. На перекрестке с улицей Луначарского он проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия», за рулем которого был 22-летний парень.

Из-за столкновения обе машины отлетели в припаркованные «Лифан Солано» и «Хендай Солярис». Людей там не было. А вот шоферу «Дэу» досталось.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что молодой человек обратился за помощью к медикам.
Фото: orenburzhie.ru
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