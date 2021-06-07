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В Батайске 59-летний водитель иномарки пострадал в ДТП

В Батайске 59-летний водитель иномарки пострадал в ДТП
В Батайске произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась днем 9 июня.

По предварительной информации, 59-летний автомобилист за рулем «Киа Рио» ехал по улице Куйбышева. В районе дома № 118 (пересечение с улицей Заводской) он проехал на красный свет и врезался в «Рено Каптюр» под управлением 24-летнего парня. От удара обе машины получили множество повреждений.

- В результате аварии водитель «Киа» получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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