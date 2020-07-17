В Батайске после ДТП с участием полицейской «ГАЗели» и ВАЗа погиб пятилетний мальчик
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, ДТП случилось 19 июля на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Предварительно, мужчина на «ВАЗ-2107», вместе со своей семьей, пытался проскочить на автомобиле через перекресток на красный свет. В результате он врезался в полицейскую «ГАЗель», которую перевернуло от удара.
Пятилетнего мальчика и его 36-летнюю мать госпитализировали в медучреждение. Женщина скончалась от полученных травм, а ребенка пытались спасти на протяжении суток, но не смогли. Родственник погибшего малыша рассказали о случившимся новостному порталу. Они также отметили, что из-за смерти мальчика похороны дончанки перенесут с 21 по 22 июля, чтобы предать их земле вместе.
Отец семьи до сих пор шокирован случившимся. Не смотря на то, что по словам сотрудников отдела пропаганды УГИБДД он ехал именно на красный знак светофора, когда мужчина утверждает, что двигался он именно на зеленый. В настоящее время у дончанина есть двое детей, оставшихся без матери и маленького брата.