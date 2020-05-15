В Ростовской области пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая в машине

В хуторе Тавричанка Егорлыкского района пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая в машине. Происшествие случилось 14 мая на улице Мира, сообщаетПо данным портала, в этот день малыш играл во дворе возле дома. Здесь же была припаркована машина «ВАЗ-2114». Поскольку автомобиль оставили открытым, мальчик смог пробраться в салон. Он просунул голову в окно «Лады» и в этот момент случайно нажал на стеклоподъемник. Шею ребенка придавило поднявшимся стеклом. В результате несовершеннолетний задохнулся.Известно, что семья мальчика считалась благополучной.