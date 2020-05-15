Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая в машине

В Ростовской области пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая в машине
В хуторе Тавричанка Егорлыкского района пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая в машине. Происшествие случилось 14 мая на улице Мира, сообщает DonDay.ru.

По данным портала, в этот день малыш играл во дворе возле дома. Здесь же была припаркована машина «ВАЗ-2114». Поскольку автомобиль оставили открытым, мальчик смог пробраться в салон. Он просунул голову в окно «Лады» и в этот момент случайно нажал на стеклоподъемник. Шею ребенка придавило поднявшимся стеклом. В результате несовершеннолетний задохнулся.

Известно, что семья мальчика считалась благополучной.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.