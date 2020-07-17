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В результате ДТП с полицейской “ГАЗелью” погибла 36-летняя женщина

В результате ДТП с полицейской “ГАЗелью” погибла 36-летняя женщина

В Батайске на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской 19 июля произошло ДТП с участием полицейской “ГАЗели”. После аварии скончалась 36-летняя женщина, получив множественные травмы.

Напомним, вечером в Батайске “семёрка” врезалась в полицейскую “ГАЗель”. Водитель легковушки хотел проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора, но не успел. От сильного удара авто правоохранителей перевернулось, а лобовое стекло вылетело на асфальт. В машине нарушителя ПДД находилась женщина и 5-летний ребёнок.

По информации УГИБДД, пассажиров доставили в медучреждение. Однако женщина от полученных травм не смогла оправиться и скончалась.

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